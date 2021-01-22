Юрген Клопп: В данный момент «Ливерпуль» не думает о защите титула чемпионов АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии, в котором его команда на своем поле уступила «Бернли» со счетом 0:1.

Отметим, что «мерсисайдцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очков в 19 играх. От первого места «красных» отделяют шесть очков.

– Подобный результат – настоящий удар в лицо. Всю ответственность за поражение я беру на себя. Мы имели большой процент владения мячом и создавали хорошие моменты у ворот соперника, но не смогли их реализовать.

В целом, мне трудно объяснить, почему моя команда проиграла. Мы усердно работали, чтобы добиться результата, но к сожалению нам не удалось его достичь. В данный момент «Ливерпуль» не думает о защите титула чемпионов АПЛ, – цитирует Клоппа ВВС.