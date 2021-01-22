«Марсель» арендовал Милика на полтора года с правом обязательного выкупа

Пресс-служба «Марселя» сообщила о переходе в команду нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

Отмечается, что 26-летний поляк был арендован до конца июня 2022 года с обязательством выкупа за восемь миллионов евро. Еще четыре миллиона предусмотрены в качестве бонусов. В новой команде форвард будет выступать под 19-м номером.

Милик защищал цвета «Наполи» с августа 2016 года. В общей сложности он принял участие в 122 матчах, забил 48 голов и отдал пять ассистов. В текущем сезоне игрок не попал в заявку клуба согласно решению тренерского штаба.