«Марсель» арендовал Милика на полтора года с правом обязательного выкупа

Пресс-служба «Марселя» сообщила о переходе в команду нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.
Отмечается, что 26-летний поляк был арендован до конца июня 2022 года с обязательством выкупа за восемь миллионов евро. Еще четыре миллиона предусмотрены в качестве бонусов. В новой команде форвард будет выступать под 19-м номером.
Милик защищал цвета «Наполи» с августа 2016 года. В общей сложности он принял участие в 122 матчах, забил 48 голов и отдал пять ассистов. В текущем сезоне игрок не попал в заявку клуба согласно решению тренерского штаба.
✍️ @arekmilik9 est prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille 🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2021
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