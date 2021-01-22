«Эвертон» хочет продать Бернарда зимой

Фланговый нападающий «Эвертона» Бернард может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации The Telegraph, руководство «ирисок» больше не рассчитывает на 28-летнего бразильца и готово рассмотреть предложения по игроку. Ранее интерес к футболисту проявляли «Рома» и «Аль-Наср». Сумма предполагаемой сделки оценивается в девять миллионов фунтов.

Бернард выступает за английский клуб с августа 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах, забив два гола и отдав один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.