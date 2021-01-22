Нападающий «Уфы» Агаларов перешел в «Волгарь» на правах аренды

Отмечается, что 20-летний игрок проведет в астраханской команде оставшуюся часть нынешнего сезона на правах аренды.
Агаларов является воспитанником академии «Анжи». В уфимский клуб он перебрался в январе прошлого года. В общей сложности он отыграл десять матчей, не отличившись результативными действиями.
После 26 туров ФНЛ Волгарь занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Гамид Агаларов на правах аренды продолжит карьеру в «Волгаре»! ⚽— ФК УФА (@UfaFc) January 22, 2021
В этом сезоне Агаларов провёл 5 матчей за ФК «Уфа», а также сыграл 3 игры за молодежку, где забил 2 гола.
Желаем Гамиду успешного продолжения профессиональной карьеры, вернуться в «Уфу» сильнее и опытнее! 💪🏻 pic.twitter.com/QXa1VnpWv3