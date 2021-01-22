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22 января 11:15

Тренер «Бернли»: «Ливерпуль» не находится в кризисе – неудачные игры бывают и у топ-команд

Вчера его клуб минимально обыграл «мерсисайдцев» на Энфилде.

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал гостевую победу своей команды над «Ливерпулем» (1:0) в матче 18-го тура Английской премьер-лиги.

Отметим, что единственный гол был забит на 83-й минуте усилиями форварда Эшли Барнса, удачно реализовавшего 11-метровый удар.

– Наша победа лишний раз подтверждает парадоксальность чемпионата Англии. До этой встречи мы провели две игры, где действовали неплохо, но проиграли. На этот раз мы выглядели хуже соперника, но набрали три очка. В целом, вышел очень тяжелый матч. Кризис «Ливерпуля»? Неудачные матчи бывают даже у топ-команд, – цитирует Дайча ВВС.

Подопечные Юрген Клоппа не могут победить в АПЛ на протяжении пяти туров кряду.

Благодаря этой победе «Бернли» поднялся на 16-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

источник: BBC
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