Самуэль Жиго: ЦСКА и «Зенит» – главные враги «Спартака»

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о том, кого он считает главными соперниками московской команды в Российской Премьер-лиге.

– «Спартак» напоминает мне «Марсель» тем, что обе команды являются самыми популярными в своих странах. Любая наша гостевая игра превращается в домашнюю, так как в России очень много болельщиков красно-белых.

Нашим главным врагом является ЦСКА. Встреча с «Зенитом» сопоставима с игрой между «Марселем» и «ПСЖ». Именно эти команды – враги «Спартака», – цитирует Жиго Actufoot.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего француза 17 проведенных игр, в которых он забил три гола и отдал один ассист. Его команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 турах.