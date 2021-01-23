«Парма» поборется с «Эвертоном» за форварда «Баварии» Зиркзее

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее может оказаться в одном из клубов чемпионата Италии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах 19-летнего голландца заинтересована «Парма», нуждающаяся в усилении атакующей линии своей команды. Таким образом, «крестоносцы» готовы конкурировать с «Эвертоном» в борьбе за талантливого игрока мюнхенцев.

Ранее появилась информация, что «ириски» близки к заключению арендного соглашения с форвардом до конца сезона.

Зиркзее присоединился к «Баварии» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей, отдав два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.