«Рубин» заинтересован в покупке защитника «Сент-Труйдена» Ммае

По информации Foot Mercato, 24-летним марокканцем интересуется «Рубин». Отмечается, что игрока также хочет приобрести один из клубов французской Лиги 1.

Главной проблемой возможного перехода защитника в Казань является тот факт, что в данный момент клуб из Татарстана имеет в своем составе девять легионеров. По правилам РПЛ команда может заявить лишь восемь иностранных футболистов. В данном случае казанцам будет необходимо продать минимум двух игроков.

Ммае выступает за «Сент-Труйден» с июля 2018 года. В общей сложности он принял участие в 41 матче, заработав пять желтых карточек. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

За сборную Марокко защитник провел четыре встречи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 850 тысяч евро.