Клубы MLS интересуются Фалькао

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао может стать игроком одного из клубов MLS.

Как сообщает AS, 34-летний колумбиец входит в сферу интересов «Нэшвилл» и «Портленд». Сделка может состояться этой зимой.

Фалькао присоединился к турецкой команде в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Ранее форвард выступал за «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Челси» и «Ривер Плейт». В общей сложности на счету игрока 291 забитый мяч и 54 результативные передачи в 498 встречах.

За сборную Колумбии футболист отыграл 89 матчей (34 гола).