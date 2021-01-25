«Вест Бромвич» хочет арендовать Бентеке до конца сезона

По информации Sky Sports, в приглашении 30-летнего бельгийца заинтересован лично главный тренер «дроздов» Сэм Эллардайс.

Отмечается, что в связи со сложной финансовой ситуацией в клубе «Вест Бром» не готов совершить полноценный трансфер форварда, однако они надеются взять футболиста в аренду до конца текущего сезона.

Бентеке защищает цвета «Кристал Пэлас» с августа 2016 года. В общей сложности он провел за «орлов» 129 матчей, забил 26 голов и отдал десять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.