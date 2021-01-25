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25 января 08:45

«Вест Бромвич» хочет арендовать Бентеке до конца сезона

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может оказаться в составе другого клуба Английской премьер-лиги – «Вест Бромвича».

По информации Sky Sports, в приглашении 30-летнего бельгийца заинтересован лично главный тренер «дроздов» Сэм Эллардайс.

Отмечается, что в связи со сложной финансовой ситуацией в клубе «Вест Бром» не готов совершить полноценный трансфер форварда, однако они надеются взять футболиста в аренду до конца текущего сезона.

Бентеке защищает цвета «Кристал Пэлас» с августа 2016 года. В общей сложности он провел за «орлов» 129 матчей, забил 26 голов и отдал десять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.

источник: Sky Sports
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