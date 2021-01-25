«Ювентус» заинтересован в подписании двух игроков «Баварии»

Центральный полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо, а также форвард мюнхенцев Джошуа Зиркзее могут перейти в «Ювентус».

Согласно информации Calcio Mercato, туринский клуб нуждается в приглашении еще одного форварда в зимнее трансферное окно. Ожидается, что «бьянконери» возьмут 19-летнего нападающего в аренду до конца сезона.

Что касается Толиссо, то «старая синьора» хотела приобрести 26-летнего француза еще до его перехода в стан баварцев. Немецкий клуб готов продать хавбека, если им удастся подписать игрока менхенгладбахской «Боруссии» Флориана Нойхауса.

Зиркзее присоединился к «Баварии» в августе 2017 года. В общей сложности он принял участие в 17 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. Контракт форварда рассчитан до лета 2023-го.

Толиссо стал игроком мюнхенцев в июле 2017 года. На его счету 17 забитых мячей и 12 результативных передач в 90 встречах. Его соглашение истекает летом 2022-го.