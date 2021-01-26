Рангник отказался возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» и «Шальке» Ральф Рангник не возглавит «Челси».

Как сообщает Sky Sports, руководство лондонской команды предложило 62-летнему специалисту стать преемником Фрэнка Лэмпарда, уволенного из клуба вчера, 25 января.

Наставник отказался от переезда в Англию в связи с тем, что ему предложили краткосрочный контракт. Таким образом, основным претендентом на пост тренера в стане «аристократов» является Томас Тухель, находящийся без клуба после увольнения из «ПСЖ».

После 19 туров АПЛ «Челси» набрал 29 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.