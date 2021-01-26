«Бешикташ» и «Порту» поборются за подписание Халка

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк входит в сферу интересов двух европейских клубов.

Как утверждает журналист Николо Скира, 34-летнего бразильца хотят пригласить в свои ряды «Бешикташ» и «Порту», в составе которого форвард выступал с 2008-го по 2012 год.

Отмечается, что представители игрока настаивают на том, чтобы контракт был не менее чем на 1,5 сезона.

Халк стал свободным агентом 1 января 2021 года после ухода из китайского «Шанхай СИПГ» – за этот клуб он отыграл 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 ассиста.

За «Зенит» бразилец провел четыре сезона, отличившись 76 забитыми мячами и 60 результативными передачами в 148 встречах. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России.