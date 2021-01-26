Экс-полузащитник «Краснодара» Куэва перешел в клуб из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва подписал контракт с клубом из чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Фатехом».

Отмечается, что контракт 29-летнего перуанца с командой рассчитан до лета 2022 года. В новом коллективе игрок будет выступать под десятым номером.

Ранее права на хавбека принадлежали «Сантосу». С августа прошлого года он был арендован турецким «Малатьяспором» – на его счету два ассиста в восьми играх.

В период с июля 2018-го по февраль 2019 года Куэва защищал цвета «Краснодара» – за «быков» он провел 23 матчах, в которых он забил один гол и отдал две результативных передачи.

В составе сборной Перу полузащитник отыграл 67 встреч (10 голов).