Джеко отказался от перехода в «Вест Хэм»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не собирается переходить в «Вест Хэм».

Как сообщает Calcio Mercato, лондонский клуб хотел вернуть 34-летнего боснийца в чемпионат Англии, где он выступал за «Манчестер Сити». Однако сам игрок отказался от предложения «молотобойцев» – футболист желает перейти в более топовый клуб.

Ранее появлялась информация о возможном обмене с «Интером» – «нерадзурри» готовы подписать форварда и отдать хавбека Кристиана Эриксена.

Напомним, конфликт между Джеко и главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой произошел после матча Кубка Италии против «Специи» (2:4). Игрок был недоволен тем, что наставник предоставил ему лишь 30 минут игрового времени. По этой причине португальский специалист принял решение исключить форварда из состава перед игрой 19-го тура Серии А с той же «Специей» (4:3).

В нынешнем сезоне на счету Джеко восемь голов и два ассиста в 20 матчах.