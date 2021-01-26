Кирилл Новиков: «Нефтехимик» твердо стоит на ногах, обладая качественным составом и инфраструктурой

Новый главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков объяснил свое решение возглавить нижнекамский клуб.

– Были и другие интересные предложения. Но Нижнекамск твердо стоит на ногах, обладает качественным составом и инфраструктурой, здесь можно развиваться и двигаться вперед. Сказалась ли нестабильная ситуация в Армении на выборе? В том числе. Не хотел уезжать из России, знал, что предложения будут. Так и случилось, – цитирует Новикова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 40-летний специалист был близок к подписанию контракта с «Пюником».

Новиков был уволен из московского «Динамо» осенью 2020 года. Под его руководством бело-голубые одержали 12 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели девять поражений.

В нынешнем сезоне ФНЛ «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.