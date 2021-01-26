«ПСЖ» хочет обменять Дракслера на Гендузи

По информации L'Equipe, французский клуб заинтересован в приобретении Маттео Гендузи, который в данный момент выступает в «Герте» на правах аренды. Взамен парижане готовы отдать Юлиана Дракслера.

Успешность данной сделки будет зависеть от того, сумеют ли лондонцы договорится с «Реалом» об аренде атакующего хавбека Мартина Эдегора. Если норвежец переедет в Англию, то «канониры» могут отказаться от обмен.

27-летний Дракслер перешел в «ПСЖ» в январе 2017 года. В общей сложности он провел за парижан 151 матч, забил 22 гола и отдал 33 ассиста. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2021-го.

Что касается Гендузи, то 21-летний француз присоединился к «Арсеналу» в июле 2018 года. В составе «пушкарей» он отыграл 82 встречи, отличившись одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Его арендное соглашение с берлинцами истекает нынешним летом.