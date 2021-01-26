«Арсенал» хочет усилиться защитником «Марселя» Амави

Как сообщает L'Equipe, в услугах 26-летнего француза заинтересован «Арсенал», намеренный укрепить левый фланг обороны после ухода Сеада Колашинаца в «Шальке». Также подписать игрока желает «Кристал Пэлас», а также представитель Серии А – «Наполи».

Напомним, что нынешним летом защитник станет свободным агентом. Таким образом, он имеет право вести переговоры с любым клубом после зимнего трансферного окна.

Амави выступает за «Марсель» с августа 2017 года – он принял участие в 119 матчах, забив три гола и отдав десять ассистов.