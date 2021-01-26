Голкипер Городовой покинул состав «Велеса» и присоединился к «СКА-Хабаровску»

Пресс-служба «Велеса» сообщила о том, что арендованный у «Рубина» вратарь Алексей Городовой досрочно вернулся в казанский клуб.

Отмечается, что оставшуюся часть сезона 27-летний россиянин проведет в аренде в «СКА-Хабаровске».

В нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги Городовой провел 16 матчей, пропустил 22 гола и три раз отстоял «на ноль». Ранее голкипер выступал за «Зенит-2» и норвежский «Конгсвингер».

После 26 туров «Велес» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 49 очков. До зоны стыковых матчей за право выступать в РПЛ московский клуб отстает на четыре очка.