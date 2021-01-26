Агент хавбека «Ниццы» Данило: Переход моего клиента в ЦСКА? Все решится в ближайшие два дня

Агент Федерико Пасторелло, представляющий услуги опорного полузащитника «Ниццы» Данило, прокомментировал текущую ситуацию с переходом игрока в ЦСКА.

Ранее стало известно, что соглашение 24-летнего бразильца будет рассчитано до конца нынешнего сезона, а затем у армейцев будет право выкупить трансфер футболиста. Заплатить за аренду и переход придется около 10 миллионов евро.

– Все решится в ближайшие два дня. Мы продолжаем вести переговоры с ЦСКА. Фотографии Данило в немецких аэропортах? Ему нужно было посетить специалиста, чтобы убедиться, что с ним все в порядке после травмы. Это был плановый осмотр, скоро Данило сможет приступить к тренировкам в «Ницце», – приводит слова агента «Метарейтинг».

Данило перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года. Он был куплен за десять миллионов евро у «Браги». В текущем сезоне хавбек отыграл пять матчей, не отличившись голевыми действиями на поле.