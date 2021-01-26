«Урал» продлил контракт с Кулаковым до лета 2022 года

Пресс-служба «Урала» сообщила о продлении сотрудничества с капитаном команды – правым защитником Денисом Кулаковым.
Отмечается, что соглашение 34-летнего украинца с екатеринбуржцами рассчитано до 30 июня 2022 года.
Кулаков стал игроком российского клуба в июле 2015 года. В общей сложности он принял участие в 176 матчах, в которых он забил один гол и отдал 22 ассиста.
Ранее защитник выступал за «Шахтер», «Днепр», «Металлист», «Ворсклу» и «Мариуполь». В составе сборной Украины он отыграл две встречи.
#ФКУрал продлил контракт с Денисом Кулаковым.— ФК Урал (@FCURAL) January 26, 2021
Сегодня договор с защитником, который истекал в конце сезона, был продлен до лета 2022 года.
Денис остается в Екатеринбурге еще как минимум на полтора года! 🖤🧡
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