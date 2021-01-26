«Беневенто» договорился с ЦСКА об аренде Гайча до конца сезона

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, скорее всего, продолжит свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлука Ди Марцио, «Беневенто» смог договориться с 21-летним аргентинцем об арендном соглашении, которое будет рассчитано до конца текущего сезона с возможность продления еще на один год в случае, если игрок сыграет в 50 процентах матчей клуба.

В контракте футболиста будет предусмотрен пункт о выкупе форварда за 11 миллионов евро в июне 2022 года.

В августе прошлого года ЦСКА приобрел Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро. С тех пор аргентинец сделал одну результативную передачу в 13 матчах РПЛ нынешнего сезона, а также забил один гол в пяти играх Лиги Европы.