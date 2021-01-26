Онугха и Жалолиддинов покинули «Тамбов»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала трансферную ситуацию в клубе.

– Жалолиддинов и Онугха покинули «Тамбов». Их арендные соглашения были расторгнуты. Это было право клубов, которым они принадлежат. Ребята вернулись в свои команды. Остальные пока на контрактах. Никто никуда не уходит, заявлений у меня нет, – цитирует Коновалову Sport24.

Онугха присоединился к «Тамбову» в августе 2020 года. В общей сложности 24-летний игрок провел 13 матчей, забив шесть голов. Таким образом, форвард вернулся в состав «Краснодара».

Что касается Жалолиддинова, то 18-летний уроженец Узбекистана выступал за тамбовчан с октября прошлого года – он отыграл лишь одну встречу. Хавбек возвращается в «Локомотив».

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 13 очков.