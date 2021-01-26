Анатолий Бышовец: Дзюба войдет в историю не как футбольный Терминатор, а как Великий Мастурбатор

Напомним, что в начале ноября прошлого года в сети появилась запись, на котором 32-летний форвард занимается самоудовлетворением.

– Есть те, кто защищает Дзюбу за известную выходку. Я таких спрашивал: «А ты покажешь это своему ребенку?» Они говорят: «Нет». Тем не менее, Дзюба – в списке людей, которые на что-то влияют в нашем футболе. Влияют на что, хочется спросить? Он войдет в историю не как футбольный Терминатор, а как Великий Мастурбатор, – приводит слова Бышовца Sport24.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 13 голов и шесть ассистов в 23 встречах за петербургский клуб. Его команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 41 очко после 19 туров.

Ранее нападающий сдал положительный тест на коронавирус и не полетел вместе с «Зенитом» на тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ).