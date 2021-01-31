Россиянка Савиных уступила Шмидловой в первом круге турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Валерия Савиных не смогла выйти во второй круг турнира WTA Gippsland Trophy в Мельбурне, уступив Анне-Каролине Шмидловой из Словакии со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету россиянки один эйс, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. Ее соперница не допустила ни одной ошибки при подачах, не смогла оформить ни одного эйса, однако оформила шесть брейков из девяти.

В следующем раунде Шмидлова сыграет с еще одной россиянкой – Екатериной Александровой.