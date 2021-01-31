«Манчестер Юнайтед» планирует подписать Кунде

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Mirror, руководство англичан считает 22-летнего француза идеальным партнером в центре обороны для капитана команды Гарри Магуайра.

Отмечается, что испанцы готовы отпустить игрока за сумму около 67 миллионов евро. Также в списке претендентов на футболиста значатся «Бавария», «Ювентус» и «Реал».

Ранее испанская команда отказалась прошлым летом продавать своего игрока в другой клуб АПЛ – «Манчестер Сити».

Напомним, что Кунде является воспитанником «Бордо». В «Севилью» он перешел в 2019 году, подписав пятилетний контракт. В общей сложности на его счету 67 проведенных встреч, в которых он забил четыре гола и отдал один ассист.