«Арсенал» готов приобрести защитника «Кристал Пэлас» ван Анхолта

«Арсенал» интересуется левым защитником «Кристал Пэлас» Патриком ван Анхолтом.

Согласно информации The Mirror, руководство «канониров» рассчитывает на то, что 30-летний голландец станет хорошим конкурентом для Кирана Тирни за место в основном составе команды.

Отмечается, что сделка может состояться уже этой зимой, так как летом игрок покинет стан «орлов» на правах свободного агента.

Ван Анхолт выступает за «Кристал Пэлас» с января 2017 года. За это время он принял участие в 123 матчах, забил 14 голов и отдал шесть ассистов. Ранее он защищал цвета «Челси», «Витесса», «Лестера», «Сандерленда», «Ньюкасла» и «Уигана».

В составе сборной Нидерландов защитник провел девять встреч.