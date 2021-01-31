«Ливерпуль» надеется оформить трансфер защитника «Вест Хэма» Диопа до конца января

Центральный защитник «Вест Хэма» Исса Диоп входит в сферу интересов действующего чемпиона Англии – «Ливерпуля».

Как сообщает The Athletic, руководство «красных» готово выйти на трансферный рынок для того, чтобы усилить оборонительную линию команды после травмы Жоэля Матипа.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут отпустить 23-летнего француза за 45 миллионов фунтов стерлингов. Также игрока хочет приобрести «Тоттенхэм».

Диоп перешел в «Вест Хэм» в июле 2018 года из «Тулузы» за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в шести матчах, не отличившись результативными действиями. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2023-го.