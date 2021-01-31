«Газиантеп» хочет арендовать у «Спартака» Кутепова до конца сезона

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов может уйти в аренду в один из клубов чемпионата Турции.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, в услугах 27-летнего россиянина всерьез заинтересован «Газиантеп», испытывающий проблемы в обороне после травмы колена основного игрока команды Жана-Армеля Кана-Бийика.

Отмечается, что в ближайшее время турецкая сторона свяжется с красно-белыми по возможности трансфера футболиста.

Кутепов выступает за «Спартак» с января 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

После 21 тура чемпионата Турции «Газиантеп» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.