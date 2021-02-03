Вячеслав Колосков: Оптимальный вариант: 6 россиян и 5 легионеров на поле

Главным кандидатом является нынешний глава Александр Дюков, который уже два года возглавляет РФС.

В преддверии конференции мы попросили многолетнего руководителя советского и российского футбола, почетного вице-президента ФИФА Вячеслава Колоскова высказать свое мнение по некоторым горячим темам.

– Еще одна важная тема – лимит на легионеров. Ужесточать или убирать?

– У разных клубов свой подход к этой проблеме. Некоторые, вместо того, чтобы готовить качественные резервы в своей академии, предпочитают покупать легионеров.

Помню, как в одном из матчей «Краснодара» на поле вышли десять легионеров, только вратарь был россиянином. Представьте, если мы уберем лимит, и ведущие клубы будут выпускать по десять легионеров. Кто тогда будет играть в сборной?

Приоритетом всегда должны быть интересы сборной России. На мой взгляд, оптимальный вариант: 6 россиян и 5 легионеров на поле.