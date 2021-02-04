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04 февраля 14:45

Гендиректор «Крыльев Советов»: Решение о возможном трансфере Зиньковского будет принято этой зимой

Контракт хавбека с самарцами истекает в конце декабря 2021 года.

Генеральной директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий оценил возможный уход из команды атакующего полузащитника Антона Зиньковского.

Ранее стало известно о том, что 24-летний россиянин входит в сферу интересов «Химок» и «Витесса».

– Если переходить в практическую плоскость, то никаких разговоров и переговоров не было. Антон – квалифицированный молодой игрок, один из самых талантливых и перспективных в своем возрасте с российским паспортом. Думаю, что по Зиньковскому решение будет уже этой зимой. Мы же, в свою очередь, постараемся усилить несколько позиций, подстраховать, скажем так. Каждый уход должен быть подкреплен приходом, – цитирует Калакуцкого Sport24.

Зиньковский выступает за «Крылья Советов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету девять голов и пять ассистов в 25 матчах за самарцев. Контракт игрока с командой рассчитан до конца декабря 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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