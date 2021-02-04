«Локомотив» может отправить Берковского в аренду в «Нижний Новгород» до конца сезона

Атакующий полузащитник «Локомотива» Илья Берковский, присоединившийся к команде 1 января, может уйти в аренду в клуб Футбольной национальной лиги.
Согласно информации «Матч ТВ», в услугах 20-летнего хавбека заинтересован «Нижний Новгород», в данный момент являющийся лидером первенства ФНЛ. Отмечается, что сделка должна будет рассчитана до конца сезона-2020/21.
Напомним, что железнодорожники приобрели Берковского у московского «Торпедо» за 250 тысяч евро, подписав с ним контракт на 3,5 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, забил шесть голов и отдал один ассист.
источник: Телеканал «Матч ТВ»