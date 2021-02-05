Крицюк нанес серьезную травму защитнику «Порту» Нану в матче чемпионата Португалии

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк в матче 17-го тура чемпионата Португалии с «Порту» (0:0) нанес тяжелую травму защитнику лиссабонцев Нану.

Отмечается, что эпизод произошел на 85-й минуте. При игре на выходе вратарь жестко врезался в игрока соперника, в результате чего Нану упал на газон и потерял сознание. Пострадавшего срочно отправили в больницу на скорой помощи.

В данный момент 26-летний игрок уже пришел в себя.