Крицюк нанес серьезную травму защитнику «Порту» Нану в матче чемпионата Португалии

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк в матче 17-го тура чемпионата Португалии с «Порту» (0:0) нанес тяжелую травму защитнику лиссабонцев Нану.
Отмечается, что эпизод произошел на 85-й минуте. При игре на выходе вратарь жестко врезался в игрока соперника, в результате чего Нану упал на газон и потерял сознание. Пострадавшего срочно отправили в больницу на скорой помощи.
В данный момент 26-летний игрок уже пришел в себя.
Крицюк на полном ходу врезался в голову Нану из «Порту». Парень потерял сознание, и его сразу же увезла скорая— Матч ТВ (@MatchTV) February 4, 2021
Видео жуткого эпизода 🙏 pic.twitter.com/7UDdxoprGL