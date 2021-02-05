Станислав Крицюк: Я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло

Российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк рассказал о деталях эпизода с травмой защитника «Порту» Нану в матче 17-го тура чемпионата Португалии.

Напомним, что в концовке встречи вратарь при выходе из ворот столкнулся с игроком лиссабонцев. В результате футболист «драконов» упал на газон и потерял сознание. Игрок в спешном режиме отвезли в больницу на скорой помощи, он уже пришел в себя.

– Я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молиться за Нану и за его семью. Так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шел на перехват, и мы с Нану плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло, – написал Крицюк на своей странице в Instagram.