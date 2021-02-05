Защитник «Порту» Нану, столкнувшийся с Крицюком, получил травму спинного мозга

Пресс-служба «Порту» рассказала о текущем состоянии правого защитника команды Нану, получившего серьезную травму в матче 17-го тура чемпионата Португалии с «Белененсешом» (0:0).
На 85-й минуте 26-летний игрок потерял сознание после столкновения с российским вратарем Станиславом Крицюком. Футболиста в срочном порядке увезли в больницу.
– Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга. Сейчас его состояние стабильное, он находится в сознании и уже ориентируется во времени и пространстве. Пока он остается под наблюдением врачей в больнице, – говорится в сообщении пресс-службы «драконов».
источник: ФК «Порту»