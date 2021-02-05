Бенитес отказался возглавить «Марсель»

Руководство «Марселя» получило отказ от Рафаэля Бенитеса возглавить команду, сообщает Marca.

По информации источника, 60-летний специалист, недавно покинувший китайский «Далянь Ифан», рассчитывает на то, что в скором времени он вернется к работе в чемпионате Англии, где он руководил «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом».

Отметим, что Бенитес является двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка УЕФА во время своей работы в «Валенсии», а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

За свою карьеру испанец завоевал 14 трофеев.

«Марсель» объявил об уходе Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды.