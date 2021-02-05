Роман Терюшков: «Химки» готовы помочь «Тамбову» в бесплатной аренде игроков до конца сезона

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил о готовности «Химок» прийти на помощь «Тамбову» в предоставлении игроков на правах аренды до конца сезона на бесплатной основе.

Ранее глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что по предварительным договоренностям тамбовчане могут получить порядка 51 миллиона рублей от спонсоров чемпионата, чтобы доиграть нынешний сезон.

– Запросов в «Химки» по поводу бесплатной аренды игроков от «Тамбова» пока не было. В принципе скамейка у нас большая, и мы готовы помочь им. Но когда запрос поступит, решение нужно будет принимать коллегиально. И генеральный директор, и главный тренер должны будут сказать свое слово, – приводит слова Терюшкова Sport24.

После 19 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.