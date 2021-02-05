Андрей Червиченко: По своей абсурдности трансфер Промеса перевешивает покупку «Фиорентиной» Кокорина

Экс-президент «Спартака» высказался по поводу этого трансфера. Напомним, что в отношении Промеса идет уголовное расследование по поводу его нападения с ножом на человека в одном из баров.

- Голландское правосудие работает медленно, но верно, если над человеком завис меч правосудия, тебя обязательно накажут, и неважно, будь ты хоть Промесом, хоть звездой мирового уровня – сядешь неизбежно, если заслужил.

И здесь есть еще один нюанс – психологический. Когда над человеком висит меч правосудия, большая глупость платить за него такие деньги.

За такие деньги вы получаете футболиста с совершенно неуравновешенным внутренним состоянием.

Не знаю, кто подобные решения в «Спартаке» принимает, но по своей абсурдности трансфер Промеса даже перевешивает покупку «Фиорентиной» Кокорина.