Защитник Володько перешел из «Тамбова» в БАТЭ

Белорусский БАТЭ на своем официальном сайте объявил о переходе 28-летнего защитника Максима Володько из российского «Тамбова».

Условия контракта не разглашаются. По сведениям портала Transfermarkt, белорус покинул российский клуб в статусе свободного агента.

Володько уже выступал за БАТЭ с 2009-го по январь 2019 года, а затем перешел в тульский «Арсенал». В октябре Максим стал игроком «Тамбова» и сыграл за тамбовскую команду пять матчей: четыре в чемпионате и один в Кубке России.

В активе левого защитника 32 игры и два забитых мяча за национальную сборную Белоруссии.