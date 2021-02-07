«Ювентус» заинтересован в подписании Дзаньоло

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может сменить клубную прописку ближайшим летом.

По информации La Gazzetta Dello Sport, 21-летнего итальянца хочет подписать действующий чемпион Серии А – «Ювентус».

Отмечается, что руководство «бьянконери» уже достаточно давно следит за игрой талантливого хавбека и собирается сделать официальное предложение по игроку в летнее трансферное окно.

Дзаньоло выступает за «Рому» с июля 2018 года. В общей сложности он принял участие в 69 матчах, в которых он забил 14 голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне хавбек не провел ни одной игры за «волков», так как в сентябре он повторно получил разрыв крестообразной связки колена. Ожидается, что игрок вернется в строй в апреле..