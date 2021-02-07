«Саутгемптон» и «Брайтон» поборются за экс-форварда ЦСКА Мусу

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса входит в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги.

По информации The Daily Mail, 28-летнего нигерийца хотят подписать «Саутгемптон» и «Брайтон». Отмечается, что команды хотят воспользоваться ситуацией с неудачными переговорами между игроком и «Вест Бромвичем» и намерены предложить ему хороший контракт.

Напомним, Муса играл за ЦСКА с января 2012 года по июль 2016-го, а также с января по июнь 2018-го. В составе армейцев форвард забил 61 гол и сделав 33 результативные передачи в 184 матчах.

Его последним клубом был аравийский «Аль-Наср», куда Ахмед перешел из «Лестера» летом 2018 года.