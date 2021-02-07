Матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и «Уралом» может состояться в Турции

Встреча 1/8 финала Кубка России «Уфа» – «Урал», запланированная на 22 февраля в столице Башкортостана, может состояться турецкой Анталии. Об этом сообщает «Реальное время», ссылаясь на свой источник из уфимского клуба.

– У нас заключительная часть подготовки к возобновлению сезона. Пока есть возможность, надо готовиться в хороших условиях, при хорошей погоде. Если не получится договориться перенести эту игру сюда в Анталию, а разговоры такие ведутся, то будем играть при отрицательной температуре, – сообщил источник.

Отметим, что на данный момент обе команды проходят тренировочный сбор в Турции.