Матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и «Уралом» может состояться в Турции

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А 2-я четверть Триест 27 Брешия 27 П1 1.28 Х П2 3.5
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Салават Юлаев 0 Амур 0 П1 1.19 Х 6.6 П2 12
Италия - Серия А 1-й тайм, 41' Беневенто 0 Сампдория 0 П1 3.5 Х 2.75 П2 2.6
КХЛ - регулярный чемпионат не начался Трактор 0 ЦСКА 0 П1 3.8 Х 4.1 П2 1.74
Франция - Лига 1 1-й тайм, 13' Брест 0 Бордо 0 П1 2.95 Х 3.5 П2 2.33
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 16' Тоттенхэм Хотспур 0 Вест Бромвич Альбион 0 П1 1.4 Х 5.1 П2 6.8
КХЛ - регулярный чемпионат не начался Металлург Мг 0 Барыс 0 П1 1.8 Х 4.2 П2 3.6
Испания - Примера 16:00 Реал Сосьедад 0 Кадис 0 П1 1.42 Х 4.7 П2 9.4
Германия - Бундеслига 17:00 Лёвен Брауншвейг 0 Ратиофарм Ульм 0
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Куньлунь Ред Стар 0 Витязь 0 П1 4.2 Х 4.8 П2 1.64
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 ХК Сочи 0 Динамо Мн 0 П1 3.4 Х 4.4 П2 1.9
Франция - Лига 1 17:00 Ним 0 Монако 0 П1 7.4 Х 4.6 П2 1.46
Германия - Бундеслига 17:00 Альба 0 Хемниц 99 0 П1 1.05 Х П2 10
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Дижон 0 П1 1.74 Х 3.8 П2 5
Англия - Премьер-лига 17:00 Вулверхэмптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.8 Х 3.4 П2 2.1
Франция - Лига 1 17:00 Сент-Этьен 0 Метц 0
Франция - Лига 1 17:00 Ницца 0 Анже 0 П1 2.8 Х 3.2 П2 2.75
Италия - Серия А 17:00 Милан 0 Кротоне 0 П1 1.24 Х 6.9 П2 13.5
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Верона 0 П1 2.45 Х 3.1 П2 3.4
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Авангард 0 Нефтехимик 0 П1 1.28 Х 6.5 П2 8.5
Германия - Бундеслига 17:00 Ольденбург 0 Людвигсбург 0 П1 1.6 Х П2 2.35
Германия - Бундеслига 17:30 Хоффенхайм 0 Айнтрахт Ф 0 П1 3.1 Х 3.8 П2 2.22
КХЛ - регулярный чемпионат 17:30 Северсталь 0 Динамо М 0 П1 3.3 Х 4.4 П2 1.93
КХЛ - регулярный чемпионат 17:30 СКА 0 Йокерит 0 П1 1.68 Х 4.6 П2 4.1
Италия - Серия А 18:00 Варезе 0 Кремона 0
КХЛ - регулярный чемпионат 18:00 Динамо Р 0 Спартак 0 П1 4.2 Х 4.8 П2 1.65
Испания - Примера 18:15 Атлетик Б 0 Валенсия 0 П1 2.1 Х 3.4 П2 3.9
Франция - Лига 1 19:00 Нант 0 Лилль 0 П1 4.9 Х 3.6 П2 1.8
Италия - Серия А 19:00 Доломити Энергия 0 Виктория Либертас 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Ливерпуль 0 Манчестер Сити 0 П1 3.6 Х 3.7 П2 2.1
07 февраля 14:08

Матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и «Уралом» может состояться в Турции

Первоначально игра должна состояться 22 февраля в Уфе.

Встреча 1/8 финала Кубка России «Уфа» – «Урал», запланированная на 22 февраля в столице Башкортостана, может состояться турецкой Анталии. Об этом сообщает «Реальное время», ссылаясь на свой источник из уфимского клуба.

– У нас заключительная часть подготовки к возобновлению сезона. Пока есть возможность, надо готовиться в хороших условиях, при хорошей погоде. Если не получится договориться перенести эту игру сюда в Анталию, а разговоры такие ведутся, то будем играть при отрицательной температуре, – сообщил источник.

Отметим, что на данный момент обе команды проходят тренировочный сбор в Турции.

источник: «Реальное время»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россиянин Тимур Валиев победил Мартина Дэя на турнире UFC Fight Night 184Renault Duster 2021– краш-тест Российской версии кроссовераАнна Щербакова: "Мастерство заключается в том, чтобы никто ничего не понял"Украинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиВолков — Оверим: видео полного боя UFC с нокаутом«Голый клининг» набирает популярность
«Оверим в самом начале подломался, когда ему разбили лицо». Корешков — о победе Волкова
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал "Плеймейкеру" победу Александра Волкова над Алистаром Оверимом нокаутом в главном бою UFC Vegas 18.
Алина Загитова: Мальчики отдавали себя полностью, и в этом была их проблема
Капитан команды «Красная машина» Алина Загитова подвела итоги субботнего соревновательного дня на Кубке Первого канала.
«Хоккеисты» Загитовой обошли «космонавтов» Медведевой. Кубок Первого канала стартовал
Участники нового командного турнира на столичной арене «Мегаспорт» исполнили короткие программы, и с преимуществом почти в 20 баллов над командой Евгении Медведевой в лидеры вышла дружина Алины Загитовой.
Фигуристы Марк Кондратюк и Макар Игнатов — о ролях «темной лошадки» и «секс-символа»
Участники Кубка Первого канала Марк Кондратюк и Марк Игнатов, представляющие на турнире команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой, поделились впечатлениями от проката в короткой программе.
Доживут ли до конца боя Оверим и Волков? Народ ставит на россиянина
Утром 7 февраля по московскому времени россиянин Александр Волков проведет бой с Алистаром Оверимом.
Крепись, Александр! Кокорина уничтожают после дебюта за «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал мнения об игре российского нападающего «фиалок» после матча с «Интером» (0:2).
Кубок ATP почти наш: Медведев и Рублев прошли Германию и сразятся с Италией
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в двух одиночных обыграли соперников из Германии и теперь находятся в шаге от завоевания престижного командного титула.
Загитовой кричали «Королева!», Медведеву назвали «Богиней», а команда девушек наголову перепрыгала мужчин
"Плеймейкер" рассказывает о первом дне Кубка Первого канала - уникального командного турнира на льду "Мегаспорта".
Фото, после которого Загитова закрыла свой Инстаграм. Ставка на красоту#10
Очередной героиней нашей рубрики стала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 фигуристка Алина Загитова.
Красно-белые ошибки. Трансферу Промеса в «Спартак» поставили еще одну подножку
Амстердамский «Аякс» попал в настоящую черную полосу, которая может отменить возвращение в Москву Квинси Промеса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Главное правило поведения спортсменов во время Игр в Японии - никакого секса!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика