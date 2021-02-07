Президент «Наполи» предоставил Гаттузо два матча на улучшение результатов клуба

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы в ближайшее время покинуть неаполитанский клуб.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентис был крайне недоволен вчерашним поражением команды от «Дженоа» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Согласно информации источника, 43-летнему специалисту предоставили два ближайших матча на исправление нынешней ситуации – с «Аталантой» и «Ювентусом». В случае, если результаты не улучшатся, наставника будет уволен.

В качестве вероятных сменщиков Гаттузо называются бывшие тренеры «Наполи» – Рафаэль Бенитес и Вальтер Маццари.

После 21 тура неаполитанцы занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. При этом у команды есть один матч в запасе.