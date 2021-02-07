«Ним» – «Монако». Головин забил два гола за 12 минут первого тайма

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин стал автором дубля в рамках первого тайма гостевого матча 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом».

24-летний игрок открыл счет на третьей минуте встречи, удачно замкнув прострел Фоде Балло-Туре, а спустя девять минут хавбек точно пробил по воротам голкипера соперников Баптиста Рейне после подачи с левого фланга.

На данный момент счет в матче 2:2.

В нынешнем сезоне Головин забил три гола и отдал три ассиста в девяти матчах.