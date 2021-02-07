«Лестер» не смог обыграть «Вулверхэмптон» в гостевой встрече

Матч 23-го тура Английской премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Лестером» завершился нулевой ничьей.

Отметим, что гости смогли превзойти своего соперника во владении мячом (54 на 46), а также ударам в створ (3-1), однако уступили по общему количеству ударов по воротам (12-13).

Подопечные Брендана Роджерса набрали 43 очка и остались на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Волки» идут на 14-й строчке с 27 очками.

13 февраля «Лестер» на своем поле примет «Ливерпуль», а днем позже «Вулверхэмптон» в гостях сыграет против «Саутгемптона».

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