Борис Ротенберг: «Сочи» готов помочь «Тамбову» в предоставлении игроков в аренду

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил о готовности помочь «Тамбову» в предоставлении игроков на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее глава Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин отметил, что тамбовский клуб должен получить около 50 миллионов рублей от спонсоров чемпионата, чтобы иметь возможность доиграть сезон-2020/21.

– «Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду, но для начала им нужно получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится, – цитирует Ротенберга Sport24.

После 19 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.