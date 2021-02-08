«Ювентус» намерен продлить аренду Мораты еще на один сезон

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у «Атлетико» до конца текущего сезона, может провести в туринском клубе еще один год.

Согласно информации AS, руководство «бьянконери» не собирается торопиться с выкупом 28-летнего испанца – сперва команда рассчитывает продлить арендное соглашение до конца сезона-2021/22 и лишь затем принять окончательное решение о полноценном переходе форварда.

Отметим, что сумма выкупа игрока составляет 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мората принял участие в 26 матчах, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.