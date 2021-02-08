«ПСЖ» поборется с «Манчестер Сити» за приобретение Лукаку

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в покупке нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «нерадзурри» могут рассмотреть вариант с продажей 27-летнего бельгийца на фоне финансовых неопределенностей в связи с пандемией коронавируса. Данная сделка может состояться ближайшим летом.

Отметим, что форвард является самым высокооплачиваемым футболистом миланского клуба. Также забивного нападающего хочет приобрести «Манчестер Сити».

Лукаку выступает за «Интер» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 78 матчей, забил 54 гола и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.