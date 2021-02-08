«Динамо» проведет контрольную встречу с «Сочи» в рамках третьего сбора в Турции

Пресс-служба «Динамо» назвала соперников команды на третьем зимнем сборе, который состоится в Турции с 10-го по 18 февраля.
Отмечается, что бело-голубые сыграют два матча, запланированные на 14 февраля – против «Сочи» (в 13:00 мск) и «Ордабасы» (16:00).
Согласно решению тренерского штаба москвичей игры пройдут в закрытом формате и транслироваться не будут.
В феврале подопечные Сандро Шварца провели три товарищеских матча, в котором одержали три победы – над черногорским «Рударом» (3:1), «Кайратом» (2:0) и «Рубином» (3:2).
Третий ВТБ тренировочный сбор стартует уже в среду 💪— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 7, 2021
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А на 14 февраля запланированы две товарищеские игры — с «Сочи» и «Ордабасы» 🇷🇺🇰🇿
По решению тренерского штаба матчи транслироваться не будут 🤫
#ВТБтренировочныесборы #ДинамоМосква pic.twitter.com/yHZsQNrqjr