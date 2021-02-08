Аллегри может возглавить «Марсель»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может занять аналогичный пост в «Марселе».
По информации Le 10 Sport, 53-летнего итальянца хочет пригласить лично спортивный директор «провансальцев» Пабло Лонгория.
Ранее сообщалось, что французской команде также интересен вариант с назначением тренера «Палмейраса» Абеля Феррейры, недавно победившего Кубок Либертадорес.
Что касается Аллегри, то в услугах тренера, который в данный момент находится без клуба, заинтересованы «Реал» и «Рома».
источник: Le 10 Sport